Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора «Север – Юг»

Азербайджан также играет важную роль в развитии транспортного коридора Север - Юг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на проходящей 4 июля в Астане встрече в формате "ШОС плюс".

"Железнодорожная и автомобильная инфраструктура азербайджанского сегмента этого коридора готова и успешно функционирует. В настоящее время мы работаем над расширением объема железнодорожных перевозок до 15 миллионов, а позже, при необходимости, до 30 миллионов тонн", - отметил глава государства.