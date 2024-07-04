https://news.day.az/officialchronicle/1672751.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора «Север – Юг»
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора «Север – Юг»
Азербайджан также играет важную роль в развитии транспортного коридора Север - Юг.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на проходящей 4 июля в Астане встрече в формате "ШОС плюс".
"Железнодорожная и автомобильная инфраструктура азербайджанского сегмента этого коридора готова и успешно функционирует. В настоящее время мы работаем над расширением объема железнодорожных перевозок до 15 миллионов, а позже, при необходимости, до 30 миллионов тонн", - отметил глава государства.
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