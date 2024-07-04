https://news.day.az/officialchronicle/1672691.html Президент Ильхам Алиев принимает участие во встрече в Астане в формате “ШОС плюс” - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие во встрече в Астане в формате “ШОС плюс” - ФОТО
В эти минуты в столице Казахстана, Астане проходит встреча в формате "ШОС плюс".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре