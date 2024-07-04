Президент Ильхам Алиев принимает участие во встрече в Астане в формате “ШОС плюс”

В эти минуты в столице Казахстана, Астане проходит встреча в формате "ШОС плюс".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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