Президент Ильхам Алиев: Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29

4 июля в столице Казахстана Астане проходит встреча в формате "ШОС плюс".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

-Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Уважаемые главы государств и правительств,

Прежде всего, хотел бы выразить благодарность Президенту Казахстана за приглашение на саммит ШОС.

Это мой четвертый визит в Казахстан за последние два года. За тот же период Президент Казахстана трижды посещал Азербайджан, что говорит о высоком уровне двусторонних отношений между нашими странами.

Азербайджан во второй раз приглашен к участию в саммите ШОС. Мы рассматриваем это как показатель растущего партнерства между Азербайджаном и государствами-членами.

Взаимодействие по транспортным коридорам "Восток-Запад" и "Север-Юг" является важной областью сотрудничества между Азербайджаном и государствами-членами ШОС. Географическое положение и значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру позволили Азербайджану стать одним из транспортно-логистических узлов Евразии.

За счет азербайджанских инвестиций годовая пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, составной части Среднего коридора, увеличилась с 1 млн до 5 млн тонн.

Мы работаем со странами-партнерами над обеспечением цифровизации Среднего коридора.

Кроме того, Азербайджан намерен увеличить годовую пропускную способность международного морского торгового порта Алят с 15 млн до 25 млн тонн в год.

Азербайджан также играет важную роль в развитии транспортного коридора "Север-Юг". Железнодорожная и автомобильная инфраструктура азербайджанского сегмента коридора "Север-Юг" готова и успешно функционирует. В настоящее время мы работаем над расширением объема железнодорожных перевозок до 15 млн, а позже, при необходимости, до 30 млн тонн в год.

Уважаемые коллеги, в сентябре 2023 года Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими международно-признанными территориями, тем самым восстановив международное право и историческую справедливость. Азербайджан положил конец тридцатилетней оккупации со стороны Армении и военно-политическими средствами выполнил 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые в течение тридцати лет оставались на бумаге.

Азербайджан является активным сторонником многосторонности. Мы успешно председательствовали в Движении неприсоединения в 2019-2023 годах, укрепили его авторитет и влияние на глобальной арене, внесли вклад в институциональное развитие Движения, создав при поддержке государств-членов Парламентскую сеть, Молодежную организацию, а также заложив основу женской платформы Движения.

При единогласной поддержке около 200 стран Азербайджан в этом году примет конференцию COP29. Мы приложим все усилия для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами в рамках COP29 в Баку и будем стремиться к достижению соглашения, которое учитывало бы законные интересы развивающихся стран.

Приоритеты Азербайджана также включают поддержку малых островных развивающихся государств, сталкивающихся с угрозой существованию из-за негативных последствий климатических изменений. Азербайджан инициировал создание специального фонда технической помощи для поддержки малых островных развивающихся государств.

Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29, являющейся крупнейшей международной конференцией мира. Я уже направил официальные приглашения лидерам государств-членов ШОС и надеюсь увидеть своих коллег в ноябре в Баку.

Спасибо.