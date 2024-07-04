Президент Ильхам Алиев: Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29 - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
4 июля в столице Казахстана Астане проходит встреча в формате "ШОС плюс".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев выступил на встрече.
Выступление Президента Ильхама Алиева:
-Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,
Уважаемые главы государств и правительств,
Прежде всего, хотел бы выразить благодарность Президенту Казахстана за приглашение на саммит ШОС.
Это мой четвертый визит в Казахстан за последние два года. За тот же период Президент Казахстана трижды посещал Азербайджан, что говорит о высоком уровне двусторонних отношений между нашими странами.
Азербайджан во второй раз приглашен к участию в саммите ШОС. Мы рассматриваем это как показатель растущего партнерства между Азербайджаном и государствами-членами.
Взаимодействие по транспортным коридорам "Восток-Запад" и "Север-Юг" является важной областью сотрудничества между Азербайджаном и государствами-членами ШОС. Географическое положение и значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру позволили Азербайджану стать одним из транспортно-логистических узлов Евразии.
За счет азербайджанских инвестиций годовая пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, составной части Среднего коридора, увеличилась с 1 млн до 5 млн тонн.
Мы работаем со странами-партнерами над обеспечением цифровизации Среднего коридора.
Кроме того, Азербайджан намерен увеличить годовую пропускную способность международного морского торгового порта Алят с 15 млн до 25 млн тонн в год.
Азербайджан также играет важную роль в развитии транспортного коридора "Север-Юг". Железнодорожная и автомобильная инфраструктура азербайджанского сегмента коридора "Север-Юг" готова и успешно функционирует. В настоящее время мы работаем над расширением объема железнодорожных перевозок до 15 млн, а позже, при необходимости, до 30 млн тонн в год.
Уважаемые коллеги, в сентябре 2023 года Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими международно-признанными территориями, тем самым восстановив международное право и историческую справедливость. Азербайджан положил конец тридцатилетней оккупации со стороны Армении и военно-политическими средствами выполнил 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые в течение тридцати лет оставались на бумаге.
Азербайджан является активным сторонником многосторонности. Мы успешно председательствовали в Движении неприсоединения в 2019-2023 годах, укрепили его авторитет и влияние на глобальной арене, внесли вклад в институциональное развитие Движения, создав при поддержке государств-членов Парламентскую сеть, Молодежную организацию, а также заложив основу женской платформы Движения.
При единогласной поддержке около 200 стран Азербайджан в этом году примет конференцию COP29. Мы приложим все усилия для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами в рамках COP29 в Баку и будем стремиться к достижению соглашения, которое учитывало бы законные интересы развивающихся стран.
Приоритеты Азербайджана также включают поддержку малых островных развивающихся государств, сталкивающихся с угрозой существованию из-за негативных последствий климатических изменений. Азербайджан инициировал создание специального фонда технической помощи для поддержки малых островных развивающихся государств.
Мы продолжим работу с ШОС в деле подготовки к проведению COP29, являющейся крупнейшей международной конференцией мира. Я уже направил официальные приглашения лидерам государств-членов ШОС и надеюсь увидеть своих коллег в ноябре в Баку.
Спасибо.
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