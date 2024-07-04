Беларусь сделает все, чтобы ШОС стала глобальной организацией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании в формате "ШОС плюс" в Астане.

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