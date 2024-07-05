Как долго продлится пыльная погода?

Согласно данным автоматических станций, сегодня утром в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщила Day.Az заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова, концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,2-1,4 раза.

"Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение дня", - сказала она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!