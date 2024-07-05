https://news.day.az/society/1672806.html Как долго продлится пыльная погода?
Как долго продлится пыльная погода?
Согласно данным автоматических станций, сегодня утром в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Как сообщила Day.Az заместитель начальника Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова, концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,2-1,4 раза.
"Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение дня", - сказала она.
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