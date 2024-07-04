НАТО намерена расширить сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

НАТО на следующей неделе собирается подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и Японии, пишет газета Nikkei Asia.

"Документ разъяснит рамки сотрудничества между НАТО и четырьмя странами, что позволит им реагировать на угрозы, включая кибербезопасность и дезинформацию", - сказано в сообщении.

По информации издания, в договоре будут обозначены отношения между Североатлантическим альянсом и данными государствами. Четыре страны АТР будут называться в документе "IP4".

Nikkei Asia также сообщила, что они будут участвовать в киберучениях НАТО.