В Великобритании стартует 12-й этап сезона "Формулы-1"

Программа 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2024 года - Гран-при Великобритании - стартует в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соревнования пройдут на автодроме "Сильверстоун".

На прошлом этапе в Австрии случилось редкое для последних лет событие - авария в борьбе за лидерство в гонке: столкнулись занимающий первое место в чемпионате нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), который еще недавно спокойно выигрывал одну гонку за другой, и его друг британец Ландо Норрис ("Макларен"). Виновным в том инциденте был признан трехкратный чемпион мира, который, в отличие от гонщика "Макларена", смог добраться до финиша на пятом месте. После гонки Ферстаппен вины не признал, Норрис же был раздосадован таким поведением друга. В личном зачете двух лидеров чемпионата разделяет уже 81 очко.

Трасса "Сильверстоун" располагается недалеко от одноименной деревни в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при состоялся 13 мая 1950 года, эта гонка стала первой в истории "Формулы-1". За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной, она имеет много быстрых поворотов.

Рекордсменом по победам на Гран-при Великобритании является британец Льюис Хэмилтон, который финишировал первым на домашнем этапе восемь раз. Из действующих пилотов здесь также побеждали испанцы Фернандо Алонсо (2006, 2011), Карлос Сайнс - младший (2022), а также Ферстаппен (2023), который в 2020 году первенствовал здесь и в рамках Гран-при 70-летия.

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