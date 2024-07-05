В аэропортах Турции будут досматривать на входе в терминал и в зоне посадки
Парламент Турции принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие, в том числе, процедуры досмотра пассажиров в аэропортах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Haberturk.
В публикации отмечается, что правила будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Они предполагают, что сотрудники служб безопасности могут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал, а также при входе в зону посадки, отмечает телеканал.
Это будет касаться не только личного багажа, но и электронных устройств. В случае отказа пассажира могут не пустить в аэропорт или зону вылета, говорится в публикации.
Также поправки предполагают введения штрафов на сумму от $620 до $15,6 тыс. за то, что экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета.
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