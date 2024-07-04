https://news.day.az/officialchronicle/1672688.html Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников саммита ШОС
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников саммита ШОС
4 июля в Астане состоялся официальный прием в честь участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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