Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь участников саммита ШОС

4 июля в Астане состоялся официальный прием в честь участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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