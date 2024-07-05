Китай выбрал для себя транзитный путь – через Азербайджан

Подписанная в Астане декларация об установлении стратегического партнерства между АР и КНР это логическое продолжение той цепочки, которую Азербайджан и региональные государства строили в последние годы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

По словам политолога, для того, чтобы Срединный коридор в полной мере функционировал, необходимо активное вовлечение Китая. С этой целью другие страны региона тоже интенсифицируют отношения с Пекином. Соответствующие документы подписаны с Казахстаном, Узбекистаном. Китай подписал соглашение с Кыргызстаном и Узбекистаном о строительстве железной дороги на территории этих государств, напомнил наш собеседник. Недавно документ о партнерстве был подписан и с Грузией, в этой стране появились китайские инвесторы. Грузия старается возродить проект глубоководного порта Анаклия, без которого невозможно развивать трансрегиональный логистический коридор. Действующие порты Грузии - Поти и Батуми - не способны принимать крупнотоннажные суда и обрабатывать большие объемы грузов. Анаклия - совсем другое дело, здесь могут причаливать суда любого типа, отметил Ибрагимов.

"Что касается подписанного в Астане документа, то мы наблюдаем на практике диверсификацию политики Азербайджана. Связи Азербайджана по оси Запад-Восток и Восток-Запад расширяются и укрепляются. Я ожидал, что такой документ будет подписан в ходе будущего визита Президента Азербайджана в Китай, но площадка саммита ШОС в Астане позволила встретиться и заключить стратегическое партнерство раньше. И хорошо видно, что две стороны готовились к этой встрече, планировали ее заранее и не хотели терять такую возможность. На встрече Си Цзиньпин пригласил азербайджанского коллегу совершить государственный визит в Китай и получил аналогичное предложение. Учитывая установление между нашими странами отношений нового уровня, эти визиты обещают много интересного. Китай уже выбрал себе транзитный путь - через Азербайджан", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Говоря о региональной логистике, политолог отметил, что Китай потянет за собой и другие азиатские страны. Так, на днях пошел первый поезд по маршруту Южная Корея-Китай-Казахстан. Такое решение , по словам профессора Сеульского университета, очень нетипично для Кореи, которая привыкла все везти морем. Теперь она рассматривает и сухопутные пути. Если хоть небольшая часть корейских грузов пойдет по Срединному коридору, это будет огромный плюс. Путь уэе апробирован, и два крупных азиатских производителя могут использовать возможности Срединного коридора.

"В азербайджано-китайской декларации указано, что Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС и желание нашей страны вступить в БРИКС. На мой взгляд, в обоих организациях в данный момент не наблюдается большого желания расширяться. Думаю, они будут делать это осторожно. Если говорить о БРИКС, то эта платформа ни к чему не обязывает, и, кроме того, в эту организацию стремится Турция. То есть этот формат отвечает интересам Азербайджана с точки зрения активизации его политики на глобальном уровне. Средняя сила позволяет ему стремиться к выходу на следующий уровень. А ШОС будет использоваться как площадка для диалога и партнерства. ШОС, в принципе, ничего не дает нам с точки зрения экономической безопасности, поскольку тут идет разговор о безопасности Центральной Азии. А с точки зрения экономики организация не предоставляет никаких инструментов. Это просто хорошая площадка для двусторонних и многосторонних встреч, чем Азербайджан весьма активно пользуется", - заключил профессор Сеульского университета.

Лейла Таривердиева