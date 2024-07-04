Индийские и азербайджанские кинематографисты обсудили реализацию совместных проектов

Известный деятель индийского кино, телевидения и СМИ, президент Marwah Studios Сандип Марва принял участие в переговорах с руководителем киностудии "Нариманфильм" Нариманом Мамедовым для реализации совместных проектов и поддержки киноиндустрии обеих стран.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Нариманфильм", сотрудничество направлено на изучение различных кино- и деловых задач, что знаменует начало многообещающего партнерства.

"Мы являемся производственной и сервисной компанией Global Film Line со штаб-квартирой в Баку и несколькими дочерними компаниями по всему миру. Наша миссия - обеспечить азербайджанское и зарубежное деловое и кинематографическое сообщество качественной профессиональной линейной продукцией, видео- и фотоуслугами известных брендов, надежной и профессиональной арендой оборудования, технической поддержкой, административной поддержкой и беспрецедентным обслуживанием клиентов", - отметил Нариман Мамедов.

В ходе встречи Сандип Марва подчеркнул свое активное участие в создании фильмов, телепрограмм и связанных с ними объектов. Он также упомянул Университет AAFT, известный своими программами обучения и подготовки в области кино.

Обе стороны с энтузиазмом относятся к выявлению общих интересов и созданию возможностей для сближения киноиндустрии Индии и Азербайджана. Это сотрудничество обещает расширить культурный обмен и стимулировать инновации в методах кинопроизводства.

Партнерство приведет к совместному производству, общим ресурсам и взаимной поддержке кинопроектов, что принесет пользу кинематографистам и зрителям в обеих странах.

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