Глава Минобороны Израиля считает, что сделка с ХАМАС как никогда близка

Израиль как никогда близок к соглашению о приостановке огня в секторе Газа и освобождении заложников, переговоры о котором через посредников ведутся с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такую оценку высказал министр обороны еврейского государства Йоав Галант, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

"Мы как никогда близки к заключению сделки", - приводит канал слова министра. "Еще месяц назад я пессимистично оценивал возможность скорейшего заключения сделки", - добавил он.

По информации канала, Галант произнес это на встрече с родственниками заложников, состоявшейся вечером 3 июля. В канцелярии министра заявили, что он регулярно проводит как открытые, так и закрытые встречи с родственниками похищенных, и отказались от комментариев по поводу этих высказываний, отмечает 12-й канал.

Репортер телеканала Ярон Аврахам, передавший это сообщение, позднее в эфире радиостанции 103FM отметил, что впервые услышал такие высказывания из уст израильского чиновника высокого ранга. "Такого заявления я до сих пор не слышал от израильского официального лица, особенно перед семьями похищенных, с которыми нужно быть осторожным, стараясь не ввести в заблуждение. Это указывает на умонастроение некоторых чиновников, которые считают, что <...> теперь можно вернуться к переговорам с ХАМАС", - полагает журналист.

Обсуждаемая сделка

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. Также в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.

11 июня ХАМАС и радикальная группировка "Исламский джихад" объявили о передаче посредникам из Катара и Египта ответа на инициативу и выразили готовность к "позитивным действиям во имя достижения соглашения о завершении войны в анклаве". США, Египет и Катар подтвердили получение комментариев на предложение о прекращении огня и обещали продолжить посреднические усилия до достижения соглашения между сторонами конфликта в Газе.

Власти Израиля ранее неоднократно заявляли, что поддерживают предложение Байдена, и утверждали, что все препятствия на пути к заключению сделки чинят лишь представители ХАМАС. Вечером 3 июля канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильская сторона получила через посредников ответ ХАМАС, изучает это послание и готовит ответ.