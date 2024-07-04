Маск рассказал, как назвал бы первый город на Марсе

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что назвал бы первый город на Марсе словом "Бар". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из пользователей социальной сети Х опубликовал пост с вопросом, как читатели назвали бы первый город на Марсе.

"Бар", - ответил американский миллиардер, комментируя пост.

Увидев появление Маска в комментариях, некоторые пользователи начали предлагать свои названия для первого города на красной планете: Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург или Илонобад.

В апреле Илон Маск поделился примерным планом колонизации Марса. Базой для колонизации планеты послужит гигантская ракета Starship 3. По словам бизнесмена, на освоение Марса у его компании уйдет около 20 лет - за это время на красную планету может быть отправлено около одного миллиона человек, которых будет достаточно для создания самодостаточного колониального города.

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