В зоне оползня на дороге Баку-Шамахы появились трещины

В последние дни на территории Азербайджана наблюдается рост динамики экзогенных геологических процессов-оползней.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель правления Агентства геолого-разведочных работ Али Алиев.

По его словам, специалистами Агентства геолого-разведочных работ был проведен оперативный инженерно-геологический осмотр участка оползня на 75,2-м километре автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, оценены причины возникновения процесса и перспективы его развития:

"Наличие выходов подземных вод, зафиксированных в вертикальном разрезе трещины, свидетельствует о том, что процессы в настоящее время находятся в активной фазе. Мониторинг продолжается".

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