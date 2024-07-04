Приглашение Президента Ильхама Алиева на саммит ШОС является показателем доверия

Приглашение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является показателем доверия.

Как передает Day.Az, об этом в четверг в интервью АЗЕРТАДЖ заявил заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

Он отметил, что это в очередной раз является показателем уважения и доверия к Азербайджанскому государству и Президенту Ильхаму Алиеву.

"Участие в саммите является важной платформой для Азербайджана. Обсуждается взаимное и многогранное сотрудничество. Азербайджан второй раз приглашается в эту организацию в качестве гостя. Страны-члены хотят привлечь Азербайджан в данную организацию. Думаю, что в ближайшее время вопрос членства в ШОС тоже может стоять на повестке дня.

Азербайджан является автором и исполнителем проектов мирового значения", - добавил С.Керимли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!