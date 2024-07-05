https://news.day.az/world/1672795.html Израиль нанес серию новых ударов по Ливану
Израиль нанес серию новых ударов по Ливану
Израильские истребители нанесли новую череду ударов по южным районам Ливана, откуда ранее велись обстрелы территории Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, их целью стали объекты инфраструктуры, используемые вооруженными формированиями шиитской организации "Хезболлах".
Удары наносились по районам населенных пунктов Аит-эш-Шааб и Мейс-эль-Джебель, проинформировали в армии.
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