Армения нуждается в новой конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости изменения конституции страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в его поздравительном письме, адресованном народу по случаю Дня Конституции.

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