https://news.day.az/world/1672821.html Армения нуждается в новой конституции - признание Пашиняна
Армения нуждается в новой конституции - признание Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости изменения конституции страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в его поздравительном письме, адресованном народу по случаю Дня Конституции.
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