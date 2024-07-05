В Иране начался второй тур президентских выборов

В Иране начался второй тур внеочередных президентских выборов.

Как сообщает Day.Az, во втором туре соперничают кандидат от реформистов Масуд Пезешкиан и кандидат от консерваторов Саид Джалили.

По данным "Таснима", верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи проголосовал во втором туре президентских выборов.

Напомним, что после гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе 19 мая в стране были объявлены внеочередные президентские выборы.

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Второй тур внеочередных президентских выборов состоится в Иране в пятницу, избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (08:30). Ожидается, что результаты выборов в стране станут известны в первой половине дня 6 июля после подсчета всех голосов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, за президентское кресло поборются 69-летний бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян и 58-летний представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили. В первом туре, который прошел 28 июня, Пезешкиян и Джалили набрали 44% и 40% голосов соответственно. Для победы необходимо было набрать больше 50%. Явка составила 40%, что стало самым низким показателем за 45 лет существования исламской республики. По меньшей мере 4% избирательных бюллетеней оказались недействительными.

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