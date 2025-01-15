В Баку ответили посольству США

Законное решение суда по делу Бахтияра Гаджиева было принято на основе неопровержимых доказательств, и любое иностранное вмешательство в судебный процесс неприемлемо.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде в ответ на публикацию посольства США в Азербайджане на его странице в соцсети X.

"Интересно, что те же виды налогового мошенничества и финансовых преступлений в США караются гораздо более строго, с возможностью тюремного заключения до 30 лет. В связи с этим вызывает удивление недовольство в США по поводу наказаний, назначаемых за подобные преступления в других странах", - отметил Гаджизаде.

Он подчеркнул, что подобные заявления основываются на политических интересах, а не на защите верховенства закона.