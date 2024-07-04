Сильный ставит на сильного: об исторической значимости стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР

Автор: Акпер Гасанов

В Астане состоялись переговоры Президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. По их итогам Азербайджан и Китай установили стратегическое партнерство. По сути, эти сухие строчки информационного сообщения не в состоянии передать всю историческую значимость, эпохальность свершившегося события.

Но, для начала я хочу кое о чем напомнить. Совсем недавно председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу нашего государства с Днем независимости. В послании было отмечено, что в настоящее время наблюдается тенденция динамичного развития китайско-азербайджанских отношений дружбы и сотрудничества. Было подчеркнуто, что между двумя странами укрепляется политическое взаимодоверие, углубляется сотрудничество в рамках совместного строительства "Один пояс, один путь" и осуществляется тесное взаимодействие на международной арене.

"Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-азербайджанских отношений и готов прилагать совместные усилия с Вами для углубления сотрудничества двух стран в различных областях, повышения двусторонних отношений на новый уровень", - подчеркнул тогда Си Цзиньпин.

И вот, в Астане, на Саммите ШОС мы увидели практическое воплощение того, о чем написал председатель КНР в поздравительном письме на имя Президента Азербайджана.

Да, отныне КНР и Азербайджан являются стратегическими партнерами. В тексте заявления по этому поводу особо указывается, что "в свете тектонического и сложного развития международной и региональной ситуации два государства согласились расширять сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах, укреплять взаимодействие в международных делах, совместно защищать общие интересы двух стран, а также сообща продвигать дело регионального и глобального мира, стабильности и развития".

По сути, это означает, что Пекин и Баку будут совместно препятствовать попыткам третьих стран навязать нам то, что не отвечает национальным интересам КНР и Азербайджана. Да, азербайджао-китайское сотрудничество будет всесторонним, многогранным и взаимовыгодным. Неспроста же Азербайджан и Китай выражают готовность к дальнейшему увеличению объема двусторонней торговли, оптимизации структуры товаров.

Также отмечу, что Си Цзиньпин пригласил Президента Азербайджана Ильхама Алиева на предстоящий в Китае Саммит ШОС и одновременно посетить Китай с государственным визитом. Как сообщает официальный сайт главы государства, Президент Азербайджана с удовлетворением принял приглашение. Кстати, Китай поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС и в следующем году, в рамках председательства Китая в ШОС, этому вопросу будет уделено особое внимание.

При этом, Азербайджан вводит безвизовый режим для граждан Китая, а Пекин рассмотрит вопрос о введении безвизовых поездок в отношении граждан Азербайджана, чтобы "контакты между двумя странами и гражданами стали еще шире", заявил председатель КНР на встрече с Президентом Азербайджана. Кроме того, "Китайские железные дороги" ввели в эксплуатацию новый маршрут поезда от города Сиань, являющегося основным узлом в грузоперевозках по железной дороге из Китая в Европу, до Баку.

Согласно информации "Китайских железных дорог", поезда будут курсировать раз в неделю. Выехав из Сианя, поезда через пограничный пункт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Казахстан и Каспийское море в течение 12 дней прибывают в Баку. Первый поезд по этому маршруту отправился 1 июля. Также стоит добавить, что Азербайджан подписал с Китаем меморандум об увеличении объема грузоперевозок по Среднему коридору.

Меморандум о сотрудничестве подписан на встрече с делегацией правительства китайской провинции Цзянсу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Данный меморандум также будет способствовать развитию двусторонних отношений в сфере железнодорожного транспорта. Но и это еще е все. Азербайджан взял на себя обязательство решительно поддержать принцип "Одного Китая", признав, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, твёрдо выступает против любой формы "независимости Тайваня" и поддерживает мирное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, а также усилия, предпринимаемые правительством Китая для воссоединения Китая.

В свою очередь китайская сторона решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, и считает контрпродуктивным геополитические интриги, направленные на поддержание конфронтации. По сути, это очень своевременное, важное уточнение позиций Баку и Пекина, которые во главу угла ставят принцип территориальной целостности государств, выступают против сепаратизма и против попыток внешних сил играть на поддержке сепаратизма.

Азербайджан, на протяжении всего времени, что 20% территории нашей страны находились под армянской оккупацией, видел не только нежелание стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ вводить санкции против РА и оказывать на официальный Ереван реальное давление, но и сталкивался с примерами давления на себя, на страну-жертву оккупации. Параллельно с поддержкой карабахской хунты со стороны тех, кто привык читать проповеди, не чтя заповеди.

В отличие от них, официальный Пекин всегда стоял на позиции уважения территориальной целостности Азербайджана. И это были не просто слова. Никогда, за все годы оккупации наших земель со стороны Армении, китайские компании не работали в Карабахе. Никогда политики, дипломаты, журналисты из КНР не посещали временно оккупированные территории нашей страны. В Баку все это помнят и ценят. В нашей стране понимают, сколь значима позиция КНР на мировой политической арене. И потому, подписанное в Астане соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и КНР считают не просто важным, а историческим и способным оказать огромное влияние на будущее всего Южного Кавказа.