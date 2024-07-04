Таджикистан приглашает страны и партнеров ШОС присоединиться к новой системе разрешений по транспортировке грузов

Таджикистан приглашает государства-члены и партнеров ШОС присоединиться к новой системе разрешений транспортировки грузов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании в формате "ШОС плюс" в Астане.

"Необходимо наращивать совместные усилия в экономической сфере. Наши страны располагают значительными минерально-сырьевыми ресурсами и мощной производственной базой. Торговый оборот Таджикистана со странами семьи ШОС показывает поступательную динамику роста, его объем в прошлом году составил более 80 процентов. Пришло время перейти к реализации конкретных совместных проектов с вовлечением потенциала государств-наблюдателей и партнеров, прежде всего, в сферах высоких технологий, инноваций, искусственного интеллекта, в сельском хозяйстве, а также в инвестиционной сфере", - сказал он.

Рахмон пригласил стран-наблюдателей и партнеров по диалогу воспользоваться возможностями делового совета и межбанковского объединения ШОС.

"Нужно более активно использовать потенциал сотрудничества в транспортной и энергетической сферах. Формируются международные транспортные и транзитные коридоры, проходящие по нашей территории с Востока на Запад и с Севера на Юг", - сказал он.

Рахмон отметил, что международной правовой основой развития транспортной инфраструктуры в рамках ШОС служат подписанные в 2014 году в Душанбе соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

"Новая система разрешений транспортировки грузов по сквозным автомобильным маршрутам является уникальной в своем роде. Этот документ носит открытый характер. Поэтому приглашаем государства-наблюдатели и партнеров по диалогу, а также и других рассмотреть возможность присоединиться к нему", - добавил он.

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