В Турции аннулирована лицензия радиоканала, пропагандировавшего т.н. "геноцид армян"

В Турции аннулирована лицензия радио "Açık Radyo", пропагандировавшего так называемый "геноцид армян".

Об этом сказал член Высшего совета радио и телевидения страны Ильхан Ташчи, сообщает в четверг Day.Az.

По его словам, решением Совета радиоканал был ранее оштрафован в связи с такими действиями в одной из передач, как разжигание ненависти и вражды в обществе.

"Вещатель заплатил штраф, однако данная передача проходила выходить в эфир, хотя решением Совета на это был наложен временный запрет. Поэтому было принято решение аннулировать лицензию радиоканала", - добавил он.

Отметим, что соответствующий закон Турции о радио и телевидении и об услугах вещания гласит, что если организация, предоставляющая медиа-услуги, в отношении которой вынесено решение о прекращении или приостановлении трансляции, продолжает вещание вопреки решению, принимается решение об аннулировании лицензии этой организации.

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