Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировали в теракт. Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка в Facebook.

"Обвиняемого сегодня предупредили об изменении правовой квалификации деяния, в котором он был обвинен", - написал Жилинка.

На основании доказательств уголовное дело будет квалифицировано как особо тяжкое преступление - теракт, добавил он.

Напомним, что покушение на Фицо произошло 15 мая. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

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