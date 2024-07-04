Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо переквалифицировали в теракт. Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка в Facebook.
"Обвиняемого сегодня предупредили об изменении правовой квалификации деяния, в котором он был обвинен", - написал Жилинка.
На основании доказательств уголовное дело будет квалифицировано как особо тяжкое преступление - теракт, добавил он.
Напомним, что покушение на Фицо произошло 15 мая. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.
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