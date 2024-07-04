https://news.day.az/officialchronicle/1672646.html Президент Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости города Астана для участия во встрече в формате "ШОС плюс" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости города Астана для участия во встрече в формате "ШОС плюс" - ФОТО
4 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в столице Казахстана Астане для участия во встрече в формате "ШОС плюс".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил главу нашего государства.
Затем участники Саммита Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное фото.
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