Президент Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости города Астана для участия во встрече в формате "ШОС плюс"

4 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в столице Казахстана Астане для участия во встрече в формате "ШОС плюс".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил главу нашего государства.

Затем участники Саммита Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное фото.