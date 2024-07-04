В ШОС предпринимаются активные шаги по оптимизации цепочек торговли.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате "ШОС плюс" в Астане.

"Показательно, что на фоне спада в ряде развитых экономик мира совокупный ВВП государства ШОС в 2023 году в среднем увеличился на 5,2 процента. Промышленное производство выросло на 4,5 процента, при инфляции всего 2,4 процента. Это хорошие показатели. Продолжают последовательно углубляться взаимодействия в области энергетики, инфраструктуры, продовольственной безопасности, высоких технологий и инноваций, цифровизации искусственного интеллекта. В ШОС предпринимаются самые активные шаги по выстраиванию и оптимизации цепочек торговли, логистики и взаимных расчетов", - сказал он.

Путин также отметил, что формируются новые, более эффективные транспортные коридоры, соединяющие континент с севера на юг и с запада на восток.

"И мы, разумеется, заинтересованы в подключении к реализуемым по линии ШОС отраслевым проектам самого широкого круга государств", - добавил он.

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