Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта и реставрации отеля Palace в Ханкенди

5 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Ханкенди отеля Palace после капитального ремонта и реставрации.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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