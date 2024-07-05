Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,16 млн баррелей - до 448,54 млн баррелей.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Согласно информации, ранее аналитики прогнозировали сокращение коммерческих запасов нефти в США на 400 тыс. баррелей. Данные о запасах нефти в США существенно влияют на цену "черного золота" на мировом рынке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!