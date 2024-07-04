https://news.day.az/world/1672789.html Бельгия выделила Азербайджану €250 тыс. - в поддержку разминирования
Бельгия выделила Азербайджану €250 тыс. - в поддержку разминирования
Бельгия выделила Азербайджану 250 тыс. евро в рамках поддержки деятельности по разминированию на освобожденных территориях.
Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник Управления Министерства иностранных дел Азербайджана Гая Мамедов.
"Был рад выступить на церемонии в Брюсселе в связи с предоставлением Бельгией Азербайджану 250 000 евро на деятельность по разминированию. Наземные мины являются основным препятствием на пути безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории. Эта помощь является символом солидарности и позитивным шагом в наших двусторонних отношениях", - написал дипломат в соцсети Х.
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