Шавкат Мирзиёев предлагает создать "Единую карту транспортной взаимосвязанности стран ШОС"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать "Единую карту транспортной взаимосвязанности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом он заявил сегодня, выступая на очередном заседании Совета глав государств ШОС в Астане.

"Считаем целесообразным разработать "Единую карту транспортной взаимосвязанности государств ШОС". Это позволит определить "узкие места" и "пробелы", наметить первоочередные меры и проекты для формирования общей, интегрированной транспортно-транзитной системы", - сказал он.

Президент предложил рассмотреть данную тему на очередной расширенной встрече министров транспорта государств-членов ШОС.

"Предлагаем предметно рассмотреть эти вопросы на очередной расширенной встрече министров транспорта наших стран с широким привлечением к обсуждению крупных транспортно-логистических компаний, операторов и экспедиторов, аналитиков и специалистов данной отрасли", - добавил Мирзиёев.

Отметим, что 4 июля 2024 года во Дворце Независимости города Астана под председательством Казахстана проходит Саммит ШОС.

В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также участвуют Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и встречи "ШОС плюс".

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