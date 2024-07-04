Президент Кыргызстана посетит Азербайджан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 5-6 июля посетит Азербайджан.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 5-6 июля посетит Азербайджанскую Республику. Глава государства примет участие в неформальном саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Тема внеочередной встречи глав государств организации - "Обеспечение устойчивого будущего посредством транспорта, связи и борьбы с изменением климата"", - сказал он.

По его словам, стороны обсудят меры коллективного реагирования на стихийные бедствия, вызванные опасными природными явлениями, изменением климата, а также укрепление транспортных связей стран-членов ОТГ.

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