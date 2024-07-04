Минную проблему Азербайджана обсудили в Бельгии

4-5 июля текущего года делегация Агентства Азербайджанской Республики по разминированию во главе с председателем правления Вугаром Сулеймановым находится с рабочим визитом в Бельгии.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, в рамках визита планируется участие в ряде мероприятий и встреч с целью доведения до сведения международной общественности информации о масштабах существующей в Азербайджане минной проблемы, о гуманитарной деятельности по разминированию, осуществляемой на освобожденных территориях.

4 июля при организации Брюссельской дипломатической академии и поддержке посольства Азербайджана в Бельгии было проведено мероприятие на тему "Борьба с минной угрозой: воздействие на окружающую среду и меры политического реагирования".

Выступая на мероприятии, Вугар Сулейманов проинформировал о минной проблеме, с которой сталкивается Азербайджан, об угрозах, которые она представляет для жизни и здоровья людей, окружающей среды, экологического баланса. Он подчеркнул, что эта угроза препятствует усилиям по устойчивому развитию. Отметив, что Азербайджан примет в этом году COP29, Сулейманов подчеркнул важность устранения воздействия на окружающую среду одной из глобальных гуманитарных и экологических проблем - минной угрозы. Он отметил, что благодаря международному сотрудничеству и инновационным подходам можно способствовать снижению воздействия этой проблемы, восстановлению окружающей среды и созданию более безопасной среды обитания.

На мероприятии заместитель председателя правления Агентства Самир Поладов представил обширную презентацию о работах, проводимых в Азербайджане по устранению минной опасности, применяемых методологиях, а также о восстановительно-строительных работах, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях в координации с работами по разминированию. В то же время он подчеркнул важность укрепления международного партнерства и поддержки, учитывая, что минная проблема носит глобальный характер.

На мероприятии также выступили представители Камбоджи, Чада и Колумбии, пострадавших от мин.

В рамках мероприятия с участием представителей ООН и Европейского союза, государственных учреждений Бельгии, представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в этой стране, должностных лиц государственных и частных структур, в том числе сотрудников соответствующих компаний, были проведены панельные дискуссии на темы борьбы с минной угрозой, полученного опыта и достижений в этой области, состоялся обмен мнениями по инновационным подходам и эффективному применению технологий в устранении проблемы наземных мин.

В рамках мероприятия состоялась церемония, связанная с оказанием Бельгией помощи осуществляемым в нашей стране гуманитарным операциям по разминированию через международную неправительственную организацию APOPO, зарегистрированную в этой стране. На церемонии выступили представители министерства иностранных дел Бельгии и Азербайджана, а также организации APOPO, была отмечена важность такой помощи.