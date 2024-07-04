Количество обращений для участия в 5-м Летнем лагере молодежи достигло рекордной отметки

В сравнении с предыдущими годами зарегистрировано рекордное количество обращений для участия в предстоящем 1-7 августа 2024 года в Лачине 5-м Летнем лагере диаспорской молодежи "Молодежь во имя Зеленого мира".

Как передает Day.Az, для участия в лагере поступили обращения от диаспорской молодежи и молодежи, питающей дружественное отношение к Азербайджану, более, чем из 60 стран.

В настоящее время идет процесс отбора молодежи, которая примет участие в лагере.

Отметим, что многочисленность обращений связана, с одной стороны, с ростом авторитета проекта, а с другой, - желанием молодых людей, проживающих за рубежом, увидеть освобожденные от оккупации территории.

Напомним, что на сегодняшний день Государственный комитет по работе с диаспорой организовал совместно с Фондом Гейдара Алиева 4 летних лагеря диаспорской молодежи в Шеки, Шамахе, Шуше и Нахчыване.

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