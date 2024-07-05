Назначен исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана
Решением Попечительского совета сменилось руководство Бюро по обязательному страхованию (ISB), исполнительным директором бюро назначен Вюсал Масиев, сообщает в пятницу Day.Az.
Согласно данным ISB, ранее Масиев работал главным информационным менеджером Бюро обязательного страхования.
Следует отметить, что в 2022-2024 годах он занимал должность заместителя директора Центра цифровых инноваций DOST, в 2021-2022 годах - советника председателя коллегии Государственной службы занятости, а в 2005-2019 годах был техническим директором в ООО "Кибернет"
Отметим, что ранее данную должность занимал Рашад Ахмедов.
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