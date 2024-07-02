Парвиз Шахбазов обсудил с Джильберто Пикетто-Фратиной "зеленую" энергию, COP29 и поставки газа

Поставки газа из Азербайджана в Италию прогнозируются в 2024 году в объеме 9,6 млрд кубометров.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на информацию министерства энергетики Азербайджана, об этом сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов на встрече 2 июля в Милане с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратиной.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, а также в рамках предстоящей в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Кроме того, обсуждалось сотрудничество с итальянской компанией Ansaldo Energia, которая поставляет оборудование и планирует сдать "под ключ" в Азербайджане электростанцию мощностью 1 280 МВт в Мингячевире (на территории старой ТЭС "Азербайджан").

Ansaldo Energia также планирует строить подстанции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"Также итальянская сторона выразила заинтересованность в поставках "зеленой" энергии из Азербайджана через "зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа". Кроме этого, стороны обсудили приоритеты при председательстве Италии в G7", - отмечено в пресс-релизе.

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