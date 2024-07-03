https://news.day.az/society/1672381.html В некоторых районах Азербайджана не будет газа
В некоторых районах Азербайджана не будет газа
Сегодня в Бардинском и Саатлинском районах, а также Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа.
Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В сообщении отмечается, что с 10:00 3 июля и до окончания ремонтных работ будет временно приостановлено газоснабжение в 39 селах Бардинского района, части Саатлинского района и некоторых улицах Хатаинского района Баку.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре