В некоторых районах Азербайджана не будет газа

Сегодня в Бардинском и Саатлинском районах, а также Хатаинском районе Баку возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В сообщении отмечается, что с 10:00 3 июля и до окончания ремонтных работ будет временно приостановлено газоснабжение в 39 селах Бардинского района, части Саатлинского района и некоторых улицах Хатаинского района Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!