В Британии заявили о неготовности к участию в военных конфликтах

Вооруженные силы Великобритании не готовы ни к какому конфликту и плохо снаряжены. Об этом заявил бывший директор Управления комплексных оценок и критического анализа британского министерства обороны Роб Джонсон в интервью газете Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он считает, что британские военные в случае необходимости не смогут защитить граждан.

По его словам, ВС страны имеют только самое необходимое для проведения миротворческих операций, оказания гуманитарной помощи, эвакуации мирных жителей и принятия мер по борьбе с диверсиями.

"В ходе более крупной операции у нас бы быстро закончились снаряды. Наша система обороны слаба, и мы не готовы сражаться и побеждать в вооруженных конфликтах какого бы то ни было масштаба", - сказал Джонсон.

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