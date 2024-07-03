Эрдоган предложил Путину стать посредником между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским президентом Владимиром Путиным и выдвинул предложение насчет достижения мира между Украиной и РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на "УНИАН" Эрдоган и глава РФ провели встречу в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, пишет "Анадолу".

По данным агентства, во время мероприятия турецкий лидер сказал, что его государство способно создать почву для соглашения о прекращении огня, а потом и достижения мира между Киевом и Москвой.

"Он выразил уверенность в возможности справедливого урегулирования, которое удовлетворит обе стороны", - приводит агентство слова Эрдогана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!