Эрдоган предложил Путину стать посредником между Россией и Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским президентом Владимиром Путиным и выдвинул предложение насчет достижения мира между Украиной и РФ.
Как передает Day.Az со ссылкой на "УНИАН" Эрдоган и глава РФ провели встречу в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, пишет "Анадолу".
По данным агентства, во время мероприятия турецкий лидер сказал, что его государство способно создать почву для соглашения о прекращении огня, а потом и достижения мира между Киевом и Москвой.
"Он выразил уверенность в возможности справедливого урегулирования, которое удовлетворит обе стороны", - приводит агентство слова Эрдогана.
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