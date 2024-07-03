Президент Ильхам Алиев: Нас радует увеличение товарооборота между Азербайджаном и Китаем

Нас радует увеличение товарооборота между Азербайджаном и Китаем, который достиг 3 миллиардов долларов и имеет потенциал роста.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином.

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