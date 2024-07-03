https://news.day.az/officialchronicle/1672489.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Си Цзиньпина - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Си Цзиньпина - ФОТО
3 июля в Астане состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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