Турецкая полиция задержала более 470 участников антисирийских погромов

Сотрудники полиции Турции задержали 474 человека, которые участвовали в антисирийских провокациях и погромах в различных городах страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что 285 из этих лиц ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

"После инцидента в Кайсери вчера вечером в некоторых городах нашей страны были устроены провокации против сирийцев. Были задержаны 474 человека. Установлено, что 285 из них ранее привлекались к ответственности за различные совершенные преступления. Это незаконная переправка мигрантов, нанесение телесных повреждений, наркотики, грабежи, кражи, порча имущества, сексуальные домогательства, мошенничество, подделка денег, угрозы, оскорбления, лишение свободы", - написал он в "X".

Министр призвал население не поддаваться провокациям и не совершать противоправных действий. Он также назвал рост напряженности вокруг сирийских беженцев заговором против государства и нации и обещал, что зачинщики понесут заслуженное наказание.

Напомним, в Турции возросла напряженность вокруг сирийских беженцев. В городе Кайсери накануне местные жители устроили погромы после взятия под стражу гражданина Сирии за насилие над ребенком.

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