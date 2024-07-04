Противники Макрона могут получить 220 мест в парламенте

Правая оппозиционная партия "Национальное объединение" по итогам второго тура досрочных выборов во Франции сможет рассчитывать не более чем на 220 мандатов и не получит абсолютного большинства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует прогноз социологической службы Harris Interactive, который приводит журнал Challenges.

Так, в новом парламенте у "Национального объединения" вместе с союзниками из числа "Республиканцев", поддержавших призыв лидера партии Эрика Сьотти к сотрудничеству с "Нацобъединением", будет от 190 до 220 мест. Это значительно меньше порога абсолютного большинства, для которого требуется минимум 289 мандатов. Всего в Нацсобрании заседают 577 депутатов.

До первого тура и сразу после правым предсказывали в районе 260 мандатов. Столь резкое снижение прогноза журнал связывает с заключением соглашений между президентским лагерем и представителями левой коалиции "Новый народный фронт" о снятии кандидатов, занявших третье место по итогам первого тура, если это поможет победить "Нацобъединение" во втором туре. В общей сложности 218 претендентов сняли кандидатуры с выборов, чтобы помешать правым победить.

Представители "Нового народного фронта", в свою очередь, могут получить от 159 до 183 мест в новом созыве парламента, что делает их второй силой после правой оппозиции. Президентский блок "Вместе за республику" претендует на 110-135 мест, что несколько лучше, чем прогнозировалось перед первым туром выборов. Представители партии "Республиканцы" и другие правые политики, не пожелавшие сотрудничать с "Национальным объединением", получат, согласно прогнозу, 30-50 мест. Еще от 17 до 31 мандата получат депутаты, не связанные с каким-либо из трех крупнейших блоков.

9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон решил распустить Национальное собрание в связи с поражением своих сторонников на выборах в Европарламент. По результатам первого тура внеочередных выборов в Нацсобрание, состоявшегося 30 июня, партия "Национальное объединение" вышла вперед с 33% голосов. Альянс левых "Новый народный фронт" получил 28%, тогда как президентская коалиция "Вместе за республику" набрала 20% голосов. Определяющим станет второй тур, который пройдет 7 июля.

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