Представителя кабмина Франции избили перед выборами

Несколько людей напали на официального представителя французского правительства Приску Тевено и активистов партии "Возрождение" в департаменте О-де-Сен во время расклейки плакатов перед вторым туром парламентских выборов. Как передает Day.Az, об этом сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, пишет Le parisien.

Вечером кандидата Приску Тевено и членов ее команды атаковали четверо людей в коммуне Медон, когда они занимались распространением предвыборной информации. Газета отметила, что такие проявления насилия и угроз несовместимы с демократией.

По данным Parisien, Тевено была в сопровождении своего заместителя Виржини Ланло и двух активистов. Ланло и одного из активистов, по сообщениям, атаковали самокатом, и оба были госпитализированы. Четверо людей были задержаны, один из них совершеннолетний, а остальные - несовершеннолетние. Тевено подала жалобу в полицию Медона.

После первого тура выборов Тевено получила 39,9% голосов в 8-м избирательном округе департамента и вышла во второй тур.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!