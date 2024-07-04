https://news.day.az/world/1672591.html В Японии произошло сильное землетрясение
В Японии произошло сильное землетрясение
В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 единицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.
Эпицентр землетрясения находился у восточного побережья префектуры Тиба. Очаг располагался на глубине 50 км.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
В первые минуты после землетрясения была объявлена угроза цунами, но затем ее отменили.
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