В Японии произошло сильное землетрясение

В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 единицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

Эпицентр землетрясения находился у восточного побережья префектуры Тиба. Очаг располагался на глубине 50 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В первые минуты после землетрясения была объявлена угроза цунами, но затем ее отменили.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!