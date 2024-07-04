В Турции заявили о нанесении ударов по объектам РПК в Ираке

Турецкая армия провела воздушную операцию против объектов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке.

Как отмечается в соответствующем заявлении Минобороны Турции, нейтрализовано большое число членов РПК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"3 июля 2024 года была проведена операция ВВС против объектов террористов в регионах Метина, Гара, Хакурк, Кандиль и Ассос на севере Ирака. Это сделано, чтобы предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности с севера Ирака путем нейтрализации РПК и других террористических элементов. Были нанесены удары по 37 объектам - пещерам, бункерам, убежищам, складам, которые использовались террористической организацией", - говорится в заявлении Минобороны.

Ведомство отметило, что эти объекты, "как считается, являются местом пребывания принимающих решения членов террористической организации". "В ходе операции ВВС многие террористы были нейтрализованы", - отметило министерство.

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