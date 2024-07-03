https://news.day.az/tourism/1672417.html В Анталье разбился автобус с туристами, есть много пострадавших - ФОТО
В Анталье разбился автобус с туристами, есть много пострадавших - ФОТО
Автобус с российскими и белорусскими туристами разбился в турецкой провинции Анталья, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
В результате аварии пострадало много людей.
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