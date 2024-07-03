В Анталье разбился автобус с туристами,

Автобус с российскими и белорусскими туристами разбился в турецкой провинции Анталья, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В результате аварии пострадало много людей.

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