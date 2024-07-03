Вокальная школа Бюльбюля объявила бесплатный набор студентов на новый учебный год
Вокальная школа Бюльбюля (Bülbül Vokal Məktəbi), несущая вокальные традиции основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства, одного из основоположников национального музыкального театра, выдающегося оперного певца, композитора и педагога Бюльбюля, объявила набор студентов на новый учебный год, сообщили Day.Az в пресс-службе школы.
Резюме участников в возрасте от 10 до 35 лет с 1 по 20 июля для участия в конкурсе можно отправить на мейл [email protected] (WhatsApp - 010 317 18 97).
Прослушивание участников, прошедших первый этап, пройдет с 20 по 25 августа.
Отметим, что Bülbül Vokal Məktəbi, созданная заслуженным артистом, преемником Бюльбюльской школы Рамилем Гасымовым, где впервые в Азербайджане проводятся бесплатные уроки вокала, функционирует уже год.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
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