Центральные банки (ЦБ) Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБ Азербайджана Талеха Кязымова в соцсети Х.

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