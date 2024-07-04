https://news.day.az/economy/1672614.html ЦБ Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании
ЦБ Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании
Центральные банки (ЦБ) Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБ Азербайджана Талеха Кязымова в соцсети Х.
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