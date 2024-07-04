https://news.day.az/officialchronicle/1672620.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с США
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с США
Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену по случаю 4 июля - Дня Независимости США.
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