Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с США

Азербайджан придает особое значение отношениям с Соединенными Штатами Америки.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену по случаю 4 июля - Дня Независимости США.

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