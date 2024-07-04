Китай отогнал японские корабли от спорных островов

Береговая охрана КНР вытеснила рыболовецкие суда и патрульные катера Японии из акватории островов Дяоюйдао (Сенкаку), являющихся предметом территориального спора двух стран. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель береговой охраны КНР Лю Дэцзюн подчеркнул, что китайские корабли отреагировали в соответствии с законом и приняли необходимые меры.

Он отметил, что Дяоюйдао вместе с соседними островами являются неотъемлемой территорией Китая.

До этого стало известно, что КНР на постоянной основе разместила четыре боевых корабля в акватории вокруг Тайваня.

Таким образом Китай рассчитывает оказать давление на Тайвань в мирное время, а также не допустить приближения к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.

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