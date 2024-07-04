"BakuBus" запустило новую маршрутную линию

ООО "BakuBus" ввело в эксплуатацию новую регулярную маршрутную линию № 121E.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на ООО "Baku Bus".

Согласно информации, автобусы будут курсировать от станции метро Ахмедли до Жилого комплекса "Говсан" с интервалом в 12 минут.

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