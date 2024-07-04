https://news.day.az/society/1672624.html "BakuBus" запустило новую маршрутную линию
"BakuBus" запустило новую маршрутную линию
ООО "BakuBus" ввело в эксплуатацию новую регулярную маршрутную линию № 121E.
Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на ООО "Baku Bus".
Согласно информации, автобусы будут курсировать от станции метро Ахмедли до Жилого комплекса "Говсан" с интервалом в 12 минут.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре